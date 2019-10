Spielparadies

+ © Roland Keusch Leo Schönhals (r.) und Haris Babic planen den Kinder-Indoor-Spielplatz im Haus Alleestraße 27. © Roland Keusch

An der Alleestraße entsteht ein Kinderparadies.

Die Treppe für den zweiten Rettungsweg ist eingebaut – damit nimmt das Kinderland in der Alleestraße 27 weiter Formen an. Anfang Dezember will Investor Leo Schönhals das Indoor-Spielparadies im Herzen der Innenstadt eröffnen. Lesen Sie hier, wie es mit dem Kinderland jetzt weitergeht.