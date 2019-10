Kinder-Circus Casselly startet auf dem Schützenplatz

Circus

+ © Roland Keusch Schon echte Profis: In der Manege fühlen sich die kleinen Cassellys wohl und bauen ihre eigene Pyramide. © Roland Keusch

150 Kinder sind diese Woche dabei. Am Samstag sind sie die Stars in der Casselly-Manege.

Es geht wieder los: Zwei Wochen Zirkus-Spaß mit der Familie Casselly auf dem Schützenplatz. Die erste Woche des Kinderferienzirkus‘ ist am Montag bei strahlendem Sonnenschein gestartet. 150 Kinder lernen in den nächsten fünf Tagen in verschiedenen Gruppen das Leben als Zirkusartist kennen. Am Samstag präsentieren die Kinder dann zusammen mit den Profis ihre Kunststücke. Ihre Eltern hatten für die beliebten Plätze im Mitmachzirkus schon im Mai teils mehrere Stunden Schlange gestanden oder gesessen. Was die Kinder in dieser Woche lernen können - und müssen, lesen Sie hier. Außerdem sehen Sie viele Fotos vom ersten Tag.