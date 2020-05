Kellerbrand sorgt für unbewohnbare Haushälfte

Blaulicht

+ © Symbolfoto: Michael Schütz Eine Ausweitung des Brandes konnte verhindert werden. © Symbolfoto: Michael Schütz

Drei Personen mussten auf eine Rauchgasvergiftung untersucht werden. Nachlöscharbeiten sind beendet.

Remscheid. Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Kellerbrand am Sonnenhof gerufen, der für eine vorerst unbewohnbare Haushälfte sorgte. Das Feuer brach in einem für Modellbau genutzten Raum aus und zerstörte diesen in Gänze. Glücklicherweise wurden die Flammen frühzeitig durch die Anwohner der Doppelhaushälfte bemerkt, sodass diese sich in Sicherheit bringen konnten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich schon massiver Brandrauch im gesamten Gebäude ausgebreitet und der Brand drohte sich auf weitere Teile des Kellers auszuweiten. Dies konnte jedoch durch eine rasche Innenbrandbekämpfung und eine Entrauchung des Gebäudes verhindert werden. Laut Feuerwehr mussten drei Personen, darunter die Eigentümer, aufgrund von Löschversuchen auf eine Rauchgasvergiftung untersucht werden. Nach ärztlicher Behandlung konnten jedoch alle unverletzt vor Ort bleiben. red

Erst kürzlich wurde durch einen Läufe ein Waldbrand entdeckt. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung verhindern.