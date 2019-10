Kaputte Straßen in Remscheid: Es fehlt an Geld

Mehr Schlaglöcher, mehr Risse

+ © Michael Schütz Die Breslauer Straße im Südbezirk: eine von vielen Straßen, die kräftig saniert werden müssten. © Michael Schütz

Der Zustand der Straßen in Remscheid ist laut den Technischen Betrieben weiterhin schlecht. Vorrang hat die Verkehrssicherheit.

Wer mit dem Auto über die Breslauer Straße im Südbezirk fährt, braucht gute Stoßdämpfer: Der Asphalt gleicht einer Buckelpiste. Der Schaden, der allein an dieser Straße entstanden ist, beträgt laut den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) 416 000 Euro. Eigentlich müsste hier nicht mehr nur geflickt, sondern kräftig saniert werden. Lesen Sie hier, was TBR-Experten in ihrem Straßenschadensbericht feststellen.