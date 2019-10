Investoren zeigen Interesse an ehemaliger Landeszentralbank

Nach Expo Real

+ © Rolan d Keusch Die Landeszentralbank steht seit Jahren leer. (Archivfoto) © Rolan d Keusch

Es gibt zwei Interessenten für das ehemalige Gebäude der Landeszentralbank (LZB) mit einer Gesamtfläche von 2870 Quadratmetern an der Nordstraße.

Das berichtet Wirtschaftsförderer Ingo Lückgen. Remscheid gelang es auf der Fachmesse Expo Real in München, das Interesse der Projektentwickler zu wecken. Lückgen wertete die Teilnahme des Bergischen Landes auch deshalb als vollen Erfolg. Das Gebäudeensemble umfasst in Top-Lage vier Reihenhäuser und ein Appartement auf dem Dach.

Vor diesem Standort hatte die LZB ihr Domizil am Friedrich-Ebert-Platz, das in den 80er Jahren räumlich zu eng geworden war. Ungünstig waren die Zufahrtsmöglichkeiten für die Geldtransporter.

1998 wurde die LZB geschlossen. 2002 fiel der Name weg, seither gibt es Filialen der Deutschen Bundesbank: in NRW in Bielefeld, Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Hagen und Köln. Dort können gebührenfrei und unbefristet D-Mark-Noten und -Münzen umgetauscht werden. ric/red

