Freundschaftliche Erinnerungskultur

+ © Roland Keusch Julie (20) und Colin (17) aus Frankreich schrubben auf dem Parkfriedhof Grabsteine der Opfer, die beim Luftangriff auf Remscheid 1943 starben. © Roland Keusch

16- bis 20-Jährige aus der Türkei, Frankreich, Italien und Deutschland schrubben Grabsteine und tauschen sich über Erinnerungskultur aus.

Diese Szene hat Seltenheitswert, vor allem in Remscheid: Jugendliche aus vier Nationen bringen die Gräber derjenigen wieder in Schuss, die in Folge des Luftangriffs am 31. Juli 1943 starben und schnitten die Gedenksteine vom Grün frei. Hier lesen Sie mehr über die freundschaftliche Aktion.