Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Blaulicht

+ © Roland Keusch Symbolbild. © Roland Keusch

Aus noch ungeklärter Ursache stieß ein Autofahrer mit einem 84-Jährigen zusammen.

Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der Burger Straße in Remscheid zu einem Unfall mit einem verletzten Fußgänger: Gegen 6 Uhr fuhr ein 40-Jähriger aus Remscheid mit seinem Nissan auf der Burger Straße in Richtung der Straße Dicke Eiche, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 84-jährigen Fußgänger zusammenstieß. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer von etwa 30 Minuten wurde die Fahrbahn komplett gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. red

