Auswertung zeigt: Feuerwehr muss schneller am Brandort sein

Hilfsfrist beträgt acht Minuten

Zwei Prozent aller Einsätze der Feuerwehr machen Brände aus: hier ein Feuer in einem Dachstuhl in der Lenneper Poststraße.

Die sogenannte Hilfsfrist wird nur in 67 Prozent der Fälle eingehalten. Eine externe Untersuchung soll Potenziale ermitteln.

Acht Minuten beträgt die Hilfsfrist für die Feuerwehr nach der Alarmierung bei einem kritischen Wohnungsbrand. Die Retter sind gehalten, diese Messlatte zu mindestens 90 Prozent zu erfüllen. So gibt es die Stadt Remscheid vor. Die Praxis sah jedoch zwischen 2015 und 2017 anders aus: Der Brandschutzbedarfsplan 2018 weist aus, dass die acht Minuten vom Meldungseingang einer Gefahr bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte am Schadensort nur in rund 67 Prozent eingehalten wurden. Was jetzt getan wird, um das in Zukunft zu verbessern und was das schlechte Abschneiden mit dem Remscheider Autoverkehr zu tun hat, lesen Sie hier.