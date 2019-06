Feuerwehr findet leblosen Mann an der Wuppertalsperre

Blaulicht

+ © Roland Keusch Die Einsatzkräfte suchen auch mit Rettungsbooten nach der vermissten Person. © Roland Keusch

Rettungsboote und ein Hubschrauber suchten nach dem als vermisst gemeldeten Schwimmer.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montagnachmittag an der Wuppertalsperre. Gegen 15.30 Uhr wurde ein Schwimmer im Bereich des Freizeitparks Kräwinklerbrücke vermisst. Polizei, Feuerwehr und die DLRG suchten mit Rettungsbooten und einem Hubschrauber nach dem Vermissten. Der 24-jährige Remscheider wurde von den Einsatzkräften im Hubschrauber leblos im Wasser gefunden und geborgen. Er verstarb noch an der Einsatzstelle. Um die Todesumstände zu klären, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. tk

