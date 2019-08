Remscheid feiert zwölf Stunden lang

90 Jahre Großstadt

24 000 Liter fasst das Becken auf dem Rathausplatz. Mit Tretbooten oder in überdimensionalen Bällen geht es übers Wasser.

Die 1920er Jahre spielen anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Großstadt Remscheid eine zentrale Rolle.

Ein historisch anmutendes Karussell, eine Litfaßsäule mit knapp 90 Jahre alten Plakatmotiven und ein Zeitungsjunge, der ein Extrablatt mit alten RGA-Artikeln verteilt – über den Theodor-Heuss-Platz weht am Samstag ein Hauch 1920er Jahre. Um das 90-jährige Bestehen der Großstadt Remscheid zu feiern, hat das Stadtmarketing eine Zeitreise in das Jahr 1929 organisiert. „Wir wollten anders feiern, als es eine Stadt normalerweise macht“, sagt Stadtmarketing-Chef Andreas Meike. Herausgekommen sind zwölf Stunden Programm in und vor dem Rathaus.

Auf dem Theodor-Heuss-Platz lief der Aufbau am Freitag auf Hochtouren. Das Programm auf der dortigen Bühne beginnt um 12 Uhr mit einer Kindertanzgruppe und dem Kindermusical „Leo, der König von Remscheid“ im Anschluss. Bis 22 Uhr geht es weiter: OB Burkhard Mast-Weisz (SPD) hält ein Grußwort (13.30 Uhr), ab 14 Uhr tritt Comedian Sascha Korf auf, gefolgt von einem Konzert mit Kinder- und Filmmusik (ab 15 Uhr) sowie Auftritten von The Jim Rockford Band (17 Uhr) und YouWho (20 Uhr).

Daneben präsentieren unter anderem die Technischen Betriebe ihre Fahrzeuge. Zudem stehen Spielgeräten für Kinder bereit. Ein Hingucker: ein mit bis zu 24 000 Litern Wasser gefülltes Becken. „Ältere Kinder können in große Bälle klettern und damit über das Wasser toben“, sagt Meike. Für jüngere Kinder stehen Tretboote bereit. Zudem gibt es für die kleinen Besucher Zauberei und die Teilnehmer des Multimediaprojektes #5630 geben einen Einblick in das Konzept.

Ab 21 Uhr steigt zum Abschluss eine 1920er-Jahre-Party im Rathausfoyer

Meike und seine Kollegen haben sich bemüht, das Innere des Rathauses den 1920er Jahren anzupassen. So wurden etwa alte Sofas aufgestellt und Türschilder überklebt. „Wir haben die Namen von Kollegen gewählt, die vor 90 Jahren tatsächlich in dem entsprechenden Büro gearbeitet haben.“

Etwas über die Geschichte der Stadt lernen die Remscheider in der von 11.30 bis Mitternacht geöffnete Jubiläumsausstellung 90 Jahre Großstadt Remscheid. Hintergründe zum Rathaus gibt es bei Führungen von Dr. Urs Diederichs um 14 und 17 Uhr – zwischen 13 und 18 Uhr werden Turmführungen angeboten.

Erinnerungsfotos sind bei der Aktion „Sie in 1929“ möglich. Vor vier historischen Hintergrundbildern können Sie sich ablichten lassen. Zum stilechten Verkleiden stehen Zylinder, Federboa und Papp-Zigarren bereit. Wer entsprechende Kleidung selbst besitzt, sollte sich am Abend in Schale werfen. Um 21 Uhr beginnt das Finale der Geburtstagsfeier: eine 20er-Jahre-Party im Rathausfoyer. Der Eintritt zu allen Angeboten ist kostenlos.

