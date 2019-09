VHS Remscheid feiert 100-Jähriges

Blick zurück

+ © Roland Keusch Die VHS ist heute im Ämterhaus an der Elberfelder Straße beheimatet. © Roland Keusch

Zum Jubiläum gab es ein umfangreiches Programm.

Von Peter Klohs

Wenn eine Institution 100 Jahre alt wird, dann ist das immer ein Grund zu feiern. Und wenn es sich um eine so bedeutende Institution wie die Volkshochschule handelt, erst recht. Die Remscheider VHS feierte am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen, und das gleich an zwei Tagen. Die Tage der Feier waren gut gewählt, denn fast auf den Tag genau vor 100 Jahren wurde im Artikel 148 der Reichsverfassung von 1919 die Förderung des Bildungswesens, einschließlich der Volkshochschulen, erstmal gesetzlich verankert.

