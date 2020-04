Fachwerkhaus brennt komplett aus

Einsatz

Die Morsbachtalstraße ist wegen der Nachlöscharbeiten nach wie vor gesperrt.

Update, 13.00 Uhr: Die Morsbachtalstraße ist zwischen Gründerhammer und Gerstau gesperrt. Laut Feuerwehr wird die Sperrung voraussichtlich das ganze Wochenende andauern, da das Gebäude vermutlich einsturzgefährdet ist. Es wird gebeten den Bereich weitläufig zu umfahren.

Remscheid. Mit 50 Einsatzkräften ist die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen zur Straße Platz im Morsbachtal ausgerückt. Wie die Feuerwehr-Leitstelle auf RGA-Nachfrage mitteilt, ging die Alarmierung um 3.51 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand ein Fachwerkhaus bereits in Vollbrand: Die Fassade brannte, aus dem Dachstuhl schlugen Flammen.

Um ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Fabrikgebäude einer Tankreinigungsfirma zu verhindern, baute die Feuerwehr schnell eine sogenannte Riegelstellung auf: Sie löschte mit zwei Drehleitern und konnte so ein Übergreifen des Feuers auf die Fabrikhalle verhindern. Lediglich die Fenster seien geborsten, sagt Thorsten Bussmann von der Berufsfeuerwehr. Zuvor hatten die Einsatzkräfte noch unter Atemschutz die Fabrik durchsucht - glücklicherweise befand sich jedoch niemand im Gebäude.

Indes gingen die Löscharbeiten in dem alten Fachwerkhaus weiter. Wie sich später herausstellte, sei das Haus schon länger unbewohnt gewesen, heißt es von der Leitstelle. Niemand wurde verletzt.

Die Feuerwehr war mit 16 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort, neben der Berufsfeuerwehr unterstützten die Freiwilligen Einheiten Hasten und Morsbach. Die Morsbachtalstraße war während des Einsatzes gesperrt. Und immer noch sind die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten in Platz beschäftigt, neben der Berufsfeuerwehr ist die Freiwillige Feuerwehr Nord vor Ort, die die Kollegen abgelöst hat. Die Morsbachtalstraße ist noch gesperrt.

Aktuell, Stunden nach dem Vollbrand, ist auch das Umweltamt der Stadt Remscheid vor Ort: Löschwasser ist in der Nacht während des Einsatzes in den Morsbach geflossen. Mittlerweile konnte jedoch ein Wall errichtet werden, sagt Thorsten Bussmann von der Berufsfeuerwehr Remscheid. Das Umweltamt prüft nun, ob schädliche Substanzen ins Wasser gelangt sein könnten. Ebenfalls vor Ort ist ein Statiker: Er prüft, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Laut Bussmann ist das ausgebrannte Fachwerkhaus nicht mehr bewohnbar. mw

