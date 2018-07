Einbrecher stehlen Fahrzeug und Armbanduhren

Kriminalität

Erneut haben in Remscheid Einbrecher zugeschlagen.

Unbekannte haben laut Polizei zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 6.35 Uhr, aus einem Dachdeckerbetrieb an der Trecknase ein Fahrzeug und zahlreiche Werkzeuge gestohlen. Aus Firmenräumen am Greuel erbeuteten Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, ein Laptop. Am Hackenberg gelangten Diebe zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 8.10 Uhr, in ein Einfamilienhaus und suchten nach Wertgegenständen.

Armbanduhren stahlen Unbekannte aus einem Einfamilienhaus an der Heinrich-Hertz-Straße am Sonntag zwischen 8.40 Uhr und 13.30 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0202/284-0 entgegen.

