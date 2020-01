Kriminalität

Erneut haben Diebe in Remscheid zugeschlagen.

Laut Polizei gelangten Diebe am Samstag an der Straße Am Schwarzer Weg in eine Schule und stahlen Bargeld. Zwischen Freitag und Samstag drangen Einbrecher in einen Kindergarten an der Straße Am Wiesenhang. Es ist noch unklar, ob sie Beute gemacht haben. red

