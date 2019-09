Remscheid drückt beim Glasfaser-Ausbau aufs Tempo

Internet

Ein wichtiger Schritt für einen zukunftsfähigen Standort Remscheid: (v.l.) Stefan Mysliwitz und Burkhard Mast-Weisz unterzeichnen Vertrag.

Schnelles Internet kommt. Vertrag mit der Telekom für den Breitbandausbau wurde unterzeichnet.

Remscheid drückt aufs Tempo. Mit der Vertragsunterschrift am Mittwoch beim Glasfaserausbau wollen Stadt und Telekom binnen drei Jahren die weißen Flecken auf dem Weg zu einem schnellen Netz schließen. 938 Kilometer Glasfaserverbindungen verschwinden in 128 Kilometer Tiefbau unter der Erde, 16 Kilometer oberirdische Kabel werden an vorhandene Masten gehängt und mit 139 neuen Verteilerkästen verbunden.

