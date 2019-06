Kriminalität

Erneut haben Einbrecher in Remscheid zugeschlagen.

Laut Polizei gelangten Diebe in der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag in ein Büro an der Remscheider Straße und stahlen Computerteile. An der Scharffstraße kam es zwischen Freitag und Samstag zu einem Einbruch in Unterrichtsräume. Der oder die Täter stahlen Computer und Kameras.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0202/284-0 entgegen. red

