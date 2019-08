Christel Steylaers: „Wir müssen Mädchen stark machen“

Interview der Woche

Die Gleichstellungsbeauftragte Christel Steylaers über häusliche Gewalt und wichtige Präventionsarbeit.

Frau Steylaers, vergangenes Jahr wurden laut Polizei 273 Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt in Remscheid erstattet. 2017 waren es 271. Wie erklären Sie sich diese konstanten Zahlen?

Christel Steylaers: Es ist ja immer die Frage: Wie oft wird die Polizei geholt? Denn das, was wir in der Kriminalstatistik sehen, sind ja nur die Fälle, in denen jemand auch die Polizei gerufen hat. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Insbesondere in Fällen von psychischer Gewalt besteht zwar eine Gefahrensituation, aber es ist nicht unmittelbar bedrohlich für Leib und Leben, sondern etwas, was langfristig wirkt – und sich in die Seele hineinarbeitet.

