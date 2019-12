Signalwirkung auch für Privatwaldbesitzer

+ © Michael Schütz Noch im März dieses Jahres stürzte ein Baum auf die Haddenbacher Straße. Dabei kam niemand zu Schaden. © Michael Schütz

Nach einem Unfall vor drei Jahren klagte eine Fahrerin auf Schadenersatz. Der Fall hat Signalwirkung auch für Privatwaldbesitzer.

Stürzt ein Baum von einem städtischen oder privaten Grundstück auf die Straße und beschädigt er dabei ein Auto, so ist der Eigentümer dafür nicht in jedem Fall zum Schadenersatz verpflichtet. Lesen Sie mehr über das abschließende Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf zu einem Unfall im Juli 2015 in Remscheid.