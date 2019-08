Remscheid: Ballons steigen für vermisste Leonie G.

Kriminalfall

Von der Remscheiderin gibt es seit drei Jahren kein Lebenszeichen. Familie hofft auf Hinweise.

Am 22. Juli 2016 verschwand die damals 15-jährige Remscheiderin. Auf der oberen Alleestraße stieg sie zu zwei unbekannten Männern in ein Auto. Seitdem gab es kein Lebenszeichen mehr von der inzwischen Volljährigen. Deshalb hat sie für den kommenden Samstag, 17. August, eine Aktion geplant. Um 15 Uhr sollen 500 mit Helium gefüllte Ballons vom Theodor-Heuss-Platz aus in die Welt fliegen.

