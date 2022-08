Bahn: Zahlreiche Zugausfälle bei S1 und S7

ÖPNV

Auf den Strecken der S1 und S7 fallen aktuell zahlreiche Fahrten aus. Grund sind Baustellen, Zugreparaturen und Personalausfälle.

Sowohl Baustellen als auch kurzfristige Personalausfälle sorgen am heutigen Freitagmorgen für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr rund um Solingen. Betroffen sind die S1, S7 und RE 7/RB48.

S7 Müngstener: Ausfälle

Auch auf der Linie S7 (Müngstener) kommt es wegen einer Reparatur am Zug zu Ausfällen. Folgende Fahrten sind betroffen:



S 7 Solingen Hbf (07:02) - Remscheid-Lennep (07:28), dieser Zug fällt komplett aus.



S 7 Remscheid-Lennep (07:32) - Solingen Hbf (07:57), dieser Zug fällt komplett aus.



S 7 Solingen Hbf (08:02) - Remscheid-Lennep (08:28), dieser Zug fällt komplett aus.



S 7 Remscheid-Lennep (08:33) - Düsseldorf Hbf (09:24), dieser Zug fällt komplett aus.



Ein Busnotverkehr (BNV) ist zwischen Remscheid-Lennep/ Remscheid Hbf und Düsseldorf-Eller Mitte/ Düsseldorf Hbf eingerichtet.

S1: Komplettausfälle ab Solingen

Wie die Bahn mitteilt, fallen bei der S1 aufgrund eines kurzfristigen Personalausfalls folgende Fahrten komplett oder ganz aus:



S 1 Solingen Hbf (07:13) - Dortmund Hbf (09:05), dieser Zug fällt komplett aus.



S 1 Duisburg Hbf (08:15) - Solingen Hbf (09:07), dieser Zug fällt komplett aus.



S 1 Solingen Hbf (08:53) - Duisburg Hbf (09:48), dieser Zug fällt komplett aus.



S 1 Dortmund Hbf (09:11) - Essen Hbf (09:51), dieser Zug fällt komplett aus.



S 1 Solingen Hbf (09:13) - Dortmund Hbf (11:05), dieser Zug fällt komplett aus.



S 1 Essen Hbf (10:10) - Dortmund Hbf (10:50), dieser Zug fällt komplett aus.



S 1 Duisburg Hbf (10:15) - Solingen Hbf (11:07), dieser Zug fällt komplett aus.



S 1 Dortmund Hbf (10:56) - Solingen Hbf (12:47), dieser Zug fällt komplett aus.



S 1 Dortmund Hbf (11:11) - Essen Hbf (11:51), dieser Zug fällt komplett aus.



S 1 Solingen Hbf (11:13) - Dortmund Hbf (13:05), dieser Zug fällt komplett aus.

S1 nach Düsseldorf

In Richtung Düsseldorf kommt es aufgrund von Bauarbeiten zu Teil- und Komplettausfällen am Freitag, so die Deutsche Bahn. Hier sind folgende Fahrten betroffen:

S 1 Solingen Hbf (07:03) - Düsseldorf Wehrhahn (07:28), dieser Zug fällt komplett aus.



S 1 Solingen Hbf (07:23) - Düsseldorf Wehrhahn (07:48), dieser Zug fällt komplett aus.



S 1 Solingen Hbf (07:43) - Düsseldorf Wehrhahn (08:08), dieser Zug fällt komplett aus.



S 1 Solingen Hbf (08:03) - Düsseldorf Wehrhahn (08:28), dieser Zug fällt komplett aus.



Die Bahn bittet Fahrgäste, einen der Folgezüge zu nutzen.

RE7/RB 48 zwischen Gruiten und Solingen Hbf

Bei der RE 7/ RB 48 verzögert eine Reparatur an der Strecke den Zugverkehr zwischen Haan-Gruiten in Richtung Solingen Hbf. Die Züge fahren in dem betroffenen Streckenabschnitt langsamer. In der Folge kommt es wahrscheinlich zu Verspätungen und Teilausfällen. Wie lange die Beeinträchtigung andauert, sei noch nicht bekannt.

