Auto stößt mit Streifenwagen zusammen

Unfall

An der Haddenbacher Straße hat es am Donnerstagmittag in Höhe der Dorfmühler Straße einen schweren Unfall gegeben.

Ersten Informationen der Polizei zufolge waren dort ein Pkw und ein Polizeifahrzeug zusammengestoßen. Verletzt wurde offenbar niemand. Jedoch musste die Feuerwehr einen eingeklemmten Autofahrer aus seinem Wrack befreien.

Der Sachschaden soll laut ersten Schätzungen der Polizei im fünfstelligen Bereich liegen. Wegen des Unfall kommt es zu Verkehrsbehinderungen. wi

