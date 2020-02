42-Jähriger wird in Lennep Opfer eines Überfalls

Kriminalität

Der Mann war am Mittwoch gegen 22.50 Uhr auf der Wallstraße in Remscheid unterwegs, als er von zwei Unbekannten angehalten wurde.

Die Männer bedrohten ihn mit einem Messers und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Täter griffen sich eine geringe Menge Geld und flohen über die Wallstraße in Richtung Norden.

Die Ganoven waren beide etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet. Einer der Männer trug zudem eine Brille mit schwarzem Gestell. red

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

In einer Spielothek an der Burger Straße ist es am Dienstagabend gegen 23 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.