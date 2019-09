Rekord: So viele Schüler nahmen noch nie am Berufsparcours teil

Praktisches Arbeiten

+ © Michael Schütz 700 Jugendliche kamen in die Sporthalle Neuenkamp, um Berufe zu testen und sich zu informieren. © Michael Schütz

Bei der Veranstaltung in der Sporthalle Neuenkamp probierten sich Jugendliche in verschiedenen Berufen aus.

700 Schüler, 17 Unternehmen, 20 Stationen, 22 Berufe - so einen vollen Berufsparcours wie am Mittwoch gab es noch nie. Die Jugendlichen nutzten in der Sporthalle Neuenkamp die Chance, mit den potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Und das nicht durch klassische Vorstellungsgespräche, sondern durch das praktische Arbeiten. „Die Berufswahl wird für Schulen und Schüler immer wichtiger“, sagte Tatjana Predota, die die aufwendige Veranstaltung vom Remscheider Ausbildungsmarkt e.V. organisiert hatte.

Lesen Sie hier, welche Rolle die Eltern bei der Berufswahl ihres Kindes spielen.