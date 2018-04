Radfahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Vorfahrt missachtet

Ein 60-Jähriger Remscheider hat sich am Sonntagmorgen in Radevormwald bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leichte Verletzungen zugezogen.

Die 62-jährige Fahrerin eines weißen VW Golfs befuhr um 9.05 Uhr die Tuchstraße und beabsichtigte nach links in die Keilbecker Straße in Fahrtrichtung Önkfeld abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem 60-jährigen Radfahrer, der auf der vorfahrtsberechtigten Keilbecker Straße in Richtung Önkfeld fuhr.

Der Radfahrer stützte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand geringer Sachschaden. red