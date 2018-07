Polizei fahndet nach vermisster 76-Jähriger

Wer hat Ursula B. gesehen?

+ © Symbolfoto: Christian Beier © Symbolfoto: Christian Beier

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer 76-jährigen Remscheiderin, die seit Montag, 16. Juli, vermisst wird.

Ursula B. lebt in einem Pflegeheim an der Schwelmer Straße und wurde dort letztmalig gegen 11 Uhr gesehen. Die Seniorin leidet an Demenz und findet vermutlich nicht zurück.

+ © Polizei Wuppertal Die intensive Suche der Polizei, bei der auch ein Suchhund eingesetzt wurde, blieb bislang ohne Erfolg. Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Ursula B. ist etwa 1,63 Meter groß, hat eine stabile Figur, kurze blonde Haare, trägt eine Brille und ist bekleidet mit einer violetten Hose und einer hellen, geblümten Bluse.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Seniorin nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 0202-284-0 entgegen. In dringenden Notfällen auch über die 110. red

