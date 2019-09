Alpenbanditen spielen

+ © Michael Schütz Erster Gast im Stadtpark: Sina Frantzen am Stand der Balkes. © Michael Schütz

Stadtpark und Schützenplatz werden zur Wiesn.

Das 1. Remscheider Park Food Oktober Festival startete am Freitag um 18 Uhr mit bayerischem Flair und entsprechenden kulinarischen Spezialitäten. 31 Stände bieten im Park Essen und Trinken an. In der Alm-Hütte auf dem Schützenplatz drehen am Samstag (Einlass: 18 Uhr) die „Alpenbanditen“ auf. AWe