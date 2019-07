Ein Papa-Hannes-Ausflug: Monstermäßig gut unterhalten

Mein Leben als Papa

+ © Gunnar Freudenberg Der Große vor dem riesigen Monstertruck. © Gunnar Freudenberg

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Alltag mit seinen Söhnen Hannes (3 Jahre) und Michel (10 Monate).

Natürlich sind wir spät dran. Also reihen wir uns ganz hinten in die Schlange ein. Dass so viele zum Baumarkt bei uns um die Ecke gekommen sind, um die Monstertruck-Show zu sehen, hätte ich nicht gedacht. Ausverkauft. Eigentlich.

„Ihr könnt gerne noch von oben zugucken“, sagt uns die Dame am Einlass. Machen wir. Für einen Rückzieher ist es zu spät. Hannes hat sich doch so darauf gefreut, echte Autos zu sehen, die ungefähr das machen, was er mit seinen Spielzeugautos gerne anstellt. Also verfolgen wir die Show mit noch ein paar weiteren Zu-spät-Kommern von Parkdeck 2 aus. Es werden unterhaltsame 90 Minuten. Das liegt an der kurzweiligen Show, aber auch an Hannes. Wie Waldorf und Statler früher bei der Muppet Show lässt er nichts unkommentiert – und sorgt auch bei den anderen Zuschauern auf Parkdeck 2 für so manchen Lacher.

Nachmacher

Ein Quad macht den Anfang. Hannes erschrickt für einen Moment, als sich der Fahrer nach hinten fallen lässt, das Quad kippt – und nur noch auf den Hinterrädern fährt. Dann ist er ganz aus dem Häuschen. „Bravo“, jubelt er. „Das probiere ich gleich mit meinem Bobbycar!“ Wenig später kippen richtige Autos auf die Seite und fahren auf zwei Rädern. Das bringt Hannes auf eine Idee: „Können wir so gleich nach Hause zurück fahren, Papa?“

