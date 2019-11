Historisches Foto

In diesem Gebäude wurde früher Recht gesprochen. Heute ist in dem prächtigen Haus ein Teil der Verwaltung untergebracht.

Schicken Sie Ihre Antwort bis Donnerstag, 28. November, per E-Mail oder Post, gerne verbunden mit Ihren persönlichen Erinnerungen an den abgebildeten Ort, an den Remscheider General-Anzeiger (RGA), Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid. red

redaktion@rga-online.de

Hier gibt es die Auflösung des Fotos der vergangenen Woche.