Neuenkamper Straße: Überschlag nach Kollision

Unfall

+ © Symbolfoto: Roland Keusch © Symbolfoto: Roland Keusch

Eine Person wurde leicht verletzt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich auf der Neuenkamper Brücke vom in Fahrtrichtung Lennep ein Unfall ereignet, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage mitteilte, hatte ein 32-jähriger Fahrer beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur ein anderes Fahrzeug mit einer Remscheider Zulassung übersehen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß.

Infolgedessen überfuhr das zweite Auto eine kleine Mittelinsel, überschlug sich und blieb rund 30 Meter von der Unfallstelle entfernt liegen. Die vier Insassen, die sich in dem überschlagenen Wagen befanden, blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt und konnten sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Allerdings verletzte sich der Unfallverursacher bei dem Zusammenstoß am frühen Sonntagmorgen leicht. lho