Baustelle

+ © Michael Sieber Die Firma Dohrmann GmbH erneuert die Fahrbahnen. (Archivfoto) © Michael Sieber

In Richtung Lennep werden die Fahrbahnen erneuert.

Ab Montag kann es auf der Neuenkamper Straße in Richtung Lennep und in umliegenden Bereichen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Firma August Dohrmann GmbH erneuert bis 21. August die Fahrbahnen in Richtung A 1. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Dabei wird jeweils eine Spur ab der Neuenkamper Brücke gesperrt. red

