Nach Enkeltrick: Polizei warnt vor der Goldring-Masche

63-jährige Remscheiderin fiel auf einen Betrüger herein. Angebliches Schmuckstück erwies sich als völlig wertlos.

Zuerst überrascht, dann gerührt und am Ende das Geld los. So ergeht es den Opfern, die auf die Goldring-Masche hereinfallen. Wie beim Enkeltrick, mit dem Betrüger in dieser Woche 100 000 Euro erbeuteten, zählen dazu vor allem ältere Menschen.

Am Montag ließ sich eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes von einem Ringbetrüger überrumpeln. Ein Mann mit ausländischem Akzent sprach die 63-Jährige auf der Bismarckstraße an. Er habe soeben einen Ring gefunden, wisse damit aber nichts anzufangen. Ob sie ihn nicht kaufen wolle, dann könne er sich ein Frühstück leisten. „Ich habe ihm tatsächlich fünf Euro in die Hand gedrückt“, erzählt die Frau und kann es nicht fassen, dass sie dem Gauner auf den Leim gegangen ist.

Zwar wies der vermeintliche Goldring einen 585-Gold-Stempel auf, erwies sich tatsächlich aber als völlig wertlos. Der Polizei ist die Betrugsmasche bekannt. Sie geht von Banden aus und berichtet von Fällen sowohl in München, Osnabrück, Mülheim und anderen Städten. 50 Euro und mehr ergaunerten die Täter dort je Ring, der in der Regel aus poliertem Kupfer besteht. Die Polizei rät älteren Menschen dazu, gegenüber Fremden grundsätzlich ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen. ric

