Gericht

Gericht verhandelt wegen einer Messerstecherei.

Um die Umstände und Hintergründe einer Messerattacke von Dezember 2018 am Honsberg ging es jetzt am Wuppertaler Landgericht. Bei dem Streit nahe der Martinstraße erlitt ein 21-Jähriger schwere Stiche. Er soll früher mit dem Angeklagten befreundet gewesen sein. Lesen Sie hier, was Zeugen im Prozess ausgesagt haben.