Kriminalität

Am Dienstag wurde gegen 18.35 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Remscheider Innenstadt ein Mann beraubt.

Zwei Täter passten ihr Opfer in einem Toilettenraum ab. Dort schlug einer der Männer auf den 51-Jährigen ein. Dann entwendeten sie sein Geld und flohen mit der Beute. Nach ersten Erkenntnissen sind sich Opfer und Täter bekannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt. red

