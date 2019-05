Lkw-Unfall auf A 1: Lüttringhausen ist dicht

Richtung Dortmund

+ © Tim Oelbermann Nach dem Unfall des Tanklaster unterhalb der Blombachtalbrücke staute sich der Verkehr rund um Lüttringhausen. © Tim Oelbermann

Nach einem Verkehrsunfall bei Wuppertal-Ronsdorf war die Fahrbahn der A 1 in Richtung Dortmund zeitweise voll gesperrt. Lüttringhausen sollte weiträumig umfahren werden.

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einem Unfall auf der A 1 verletzt worden. Laut Polizei war der Mann mit seinem Tanklaster (kein Gefahrgut) in Richtung Dortmund unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Ronsdorf aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und sein Gefährt auf dem dortigen Grünstreifen auf die Seite kippte. Bei dem Unfall wurde der Mann in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät befreien. Anschließend wurde er in ein Wuppertaler Krankenhaus gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist bislang unklar. Lebensgefahr soll jedoch nicht bestehen.

Wegen des Unfalls war die A 1 in Richtung Dortmund zeitweise voll gesperrt. Gegen 17.30 Uhr hat die Polizei einen Fahrstreifen freigegeben. Für die Dauer der Bergung des Lkw sind weiter zwei Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird derzeit an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Auffahrt Ronsdorf bleibt jedoch noch gesperrt, bis der Verkehr auf der A 1 größtenteils abgeflossen ist.

Durch die Sperrung kam es zu einem Stau mit einer Länge von bis zu neun Kilometern. Auch in Lennep waren die Auswirkungen spürbar. Wann die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden kann, ist zurzeit noch nicht bekannt. wi/kaz

Hier gibt es weitere Blaulicht-Meldungen aus Remscheid und Umgebung.