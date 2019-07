Lkw-Fahrer aus Remscheid bei Unfall in Sprockhövel verletzt

Verkehr

Der 27-Jährige übersah den VW Golf eines 42-jährigen Wuppertalers, der nach links abbiegen wollte.

Gegen 17.15 Uhr am Freitag ist es in Sprockhövel zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Remscheider verletzt wurde. Ein 42-jähriger Wuppertaler befuhr am Freitag gegen 17.15 Uhr mit seinem VW Golf die Schmiedestraße in Richtung Haßlinghausen. Beim Linksabbiegen kam er zum Stehen. Dies übersah der nachfahrende 27-jähriger Remscheider in einem Lkw und fuhr auf. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. red

