Liebe Kinder, schickt uns euren Wunschzettel!

Das Christkind hilft

+ © Roland Keusch Das Christkind hilft dem RGA. © Roland Keusch

Der RGA erfüllt Wünsche bis 50 Euro. Das Christkind hilft dabei. Es sucht das schönste Werk aus.

Hallo liebe Kinder,

ich werde auch dieses Jahr wieder zu Weihnachten durch die Häuser im ganzen Land fliegen und lieben Kindern ihre Geschenke bringen. Dabei möchte ich allerdings nicht gesehen werden, denn ich bin etwas kamerascheu. Für den RGA mache ich dieses Jahr aber eine ganz große Ausnahme: Ich komme extra in die RGA-Weihnachtsfiliale an der Alleestraße in Remscheid, um dem Tüpitter zu helfen. Denn der wünscht sich dieses Jahr ganz viele Wunschzettel von euch!

Daher schreibt uns doch einen Wunschzettel, verziert ihn schön – ihr dürft auch gerne Sticker aufkleben oder ein wenig Glitzer verstreuen. Es ist ja schließlich bald Weihnachten! Schreibt uns in eurer schönsten Handschrift, was ihr euch dieses Jahr vom Christkind wünscht. Gerne könnt ihr auch etwas dazu malen oder ein Gedicht aufschreiben. Ich freue mich darauf!

Der Redaktionsleiter vom RGA, Axel Richter, hat mir versprochen, dass der schönste Wunschzettel mit einem Wunsch in Höhe von 50 Euro in Erfüllung geht. Und da komme ich ins Spiel: Ich suche gemeinsam mit dem Redaktionsleiter den schönsten Brief aus. Und bringe euch dann das Geschenk vorbei. Euer Christkind

Schickt eure Wunschzettel bitte an: RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid, Betreff: RGA-Wunschzettel. Bitte den Absender und Kontaktdaten nicht vergessen!