Lenneper Straße: Mann bei Wohnungsbrand verletzt

Einsatz

+ © Tristan Krämer Die Feuerwehr drang in die Brandwohnung ein, um den verletzten Bewohner ins Freie zu holen. © Tristan Krämer

Um 18.55 Uhr wurde die Feuerwehr am Montagabend zur Lenneper Straße alarmiert.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen aus dem Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Unter schwerem Atemschutz gelang es Feuerwehrleuten in die Wohnung einzudringen und den verletzten Bewohner ins Freie zu holen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz dauerte noch bis in die Abendstunden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Vor Ort war ein Löschzug, die Freiwillige Feuerwehr Nord sowie Rettungswagen und Notarzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. KS/jhe

