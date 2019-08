Lennep: Ruine macht Platz für Senioren

Altes Möbelhaus

+ © Roland Keusch Ein Schandfleck. Seit Anfang der 2000er Jahre steht das alte Möbelhaus Giminski am Lenneper Bahnhof leer. © Roland Keusch

Stadt will Bauantrag genehmigen. Bunker unter dem Möbelhaus soll in neues Gebäude integriert werden.

Wiederholt legten Zündler in dem Haus Feuer, und rechte Hetzer beschmierten seine Wände mit Parolen. Das alte Möbelhaus Giminski am Bahnhof in Lennep ist zur Ruine verkommen. Ein potenzieller Investor und die Stadt Remscheid wurden sich derweil lange nicht einig. Nun zeichnet sich eine Einigung ab. Nach dem Abriss des Möbelhauses soll ein „Gebäude für Wohngruppen und Wohnen mit Pflegedienst“ an seiner Stelle entstehen.

