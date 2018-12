Vermisstensuche

+ © Tim Oelbermann Die Morsbachtalstraße ist in Richtung Remscheid teilweise gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr an der Fundstelle vorbei. © Tim Oelbermann

Im Zusammenhang mit einer Vermisstensuche im Bereich zwischen Wuppertal und Remscheid hat die Polizei am Donnerstag eine Leiche gefunden.

Seit dem 26. September hatte die Polizei auch mit Hilfe der Öffentlichkeit nach einem 56-jährigen Mann aus Remscheid. Bei erneuten Suchmaßnahmen in dem unwegsamen Waldgelände, bei denen auch Hundertschaftskräfte und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, konnte ein männlicher Leichnam im Morsbachtal gefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich dabei um den vermissten Horst M. handeln.

Da sich die Bergungsmaßnahmen umfangreich gestalteten, musste die Polizei die Solinger Straße in Remscheid zeitweise sperren. Der Einsatz dauerte am Donnerstagabend noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. red

