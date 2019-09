So lecker ist die Bergische Kaffeetafel - und das sind die Zutaten

Kulinarische Tradition

Die Bergische Kaffeetafel ist Tradition in unserer Heimat. Wir erklären ihre Bestandteile.

Sie ist ein kulinarisches Symbol der Region: die Bergische Kaffeetafel. Wer sich eine solche Super-Mahlzeit vorsetzen lässt, muss großen Hunger und viel Zeit mitbringen. Waffeln und Kaffee sind typisch für diese Tradition. Aber was genau kommt dabei noch auf den Tisch? Und wo hat die Bergische Kaffeetafel ihren Ursprung?

Ursprung: Das ist die Geschichte der Bergischen Kaffeetafel

Mit einer Bergischen Kaffeetafel „wollte der Gastgeber in früheren Jahren auch zeigen, was er zu bieten hat“, erklärt Dieter Büscher, Konditormeister bei der Bergischen Zwieback-Manufaktur. „Aus diesem Grund kann sich auch die Kaffeetafel von Gastgeber zu Gastgeber etwas unterscheiden. „Fast alle Zutaten kommen aus der Region.“

Die Tradition der Bergischen Kaffeetafel reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Nur eines habe sich heute geändert, weiß der Büscher: „Selten wird heute noch ein Aufgesetzter dazu serviert.“ Also ein selbstgemachter Schnaps. Früher sei das durchaus üblich gewesen.

In vergangenen Jahrzehnten war die Bergische Kaffeetafel kein Alltagsessen, sondern ein Festschmaus. Damit wurden hohe Feste wie Hochzeiten oder Taufen gefeiert. Ganz wichtig ist, so Büscher, dass die Kaffeetafel herzhafte wie süße Zutaten enthält. „Damit für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ich bin bei uns eher für das Süße, meine Frau mag das Herzhafte.“

Ebenfalls ein Traditionsgebäck: Der Burger Brezel. Er wird aus einem nur leicht süßen Hefeteig bereitet und von Hand kunstvoll in einen Knoten geschlungen. Es gibt ihn in vielen Varianten - er ist sogar ein geschütztes Lebensmittel.

Die Zutaten: Das gehört bei der Bergischen Kaffeetafel dazu

Kaffee aus der Dröppelmina : Diese metallene Kranenkanne gehört auf jede Kaffeetafel. Hier kann sich jeder seinen Kaffee selbst zapfen. Ihren ungewöhnlichen Namen hat diese Kanne bekommen, weil der Zapfhahn nie richtig dicht war und sie „dröppelte“, also tropfte.

: Diese metallene Kranenkanne gehört auf jede Kaffeetafel. Hier kann sich jeder seinen Kaffee selbst zapfen. Ihren ungewöhnlichen Namen hat diese Kanne bekommen, weil der Zapfhahn nie richtig dicht war und sie „dröppelte“, also tropfte. Waffeln aus Weizenmehl oder ganz früher aus Hafermehl. Sie dürfen nicht zu süß sein und müssen im Waffeleisen goldfarben bräunen.

oder ganz früher aus Hafermehl. Sie dürfen nicht zu süß sein und müssen im Waffeleisen goldfarben bräunen. Frische Sahne ist das i-Tüpfelchen auf der jeder Waffel, ob mit oder ohne Kirschen. Auch in den Kaffee nimmt man im Bergischen statt Milch einen Teelöffel mit Schlagsahne.



ist das i-Tüpfelchen auf der jeder Waffel, ob mit oder ohne Kirschen. Auch in den Kaffee nimmt man im Bergischen statt Milch einen Teelöffel mit Schlagsahne. Marmelade von Früchten wie Beeren ist ein wichtiger Bestandteil. Dazu gehören auch Apfelkraut und Honig.

von Früchten wie Beeren ist ein wichtiger Bestandteil. Dazu gehören auch Apfelkraut und Honig. Heiße Sauerkirschen gehören dazu, weil dort die Früchte aus dem eigenen Garten verarbeitet werden konnten. Sie wurden auf der Kaffeetafel mit Zucker gesüßt.

gehören dazu, weil dort die Früchte aus dem eigenen Garten verarbeitet werden konnten. Sie wurden auf der Kaffeetafel mit Zucker gesüßt. Schwarzbrot : Um das Süße etwas auszugleichen, kommt mitunter auch körniges Schwarzbrot auf die Tafel. Das wird dann mit Butter und Wurst oder Käse gegessen.

: Um das Süße etwas auszugleichen, kommt mitunter auch körniges Schwarzbrot auf die Tafel. Das wird dann mit Butter und Wurst oder Käse gegessen. Rosinenstuten und Burger Brezel: Diese besondere Brezel ist ein Zwiebackgebäck und wurde früher an einer Schnur über dem Ofen aufgehängt. Dort blieb sie trocken und war jederzeit verfügbar.

Diese besondere Brezel ist ein Zwiebackgebäck und wurde früher an einer Schnur über dem Ofen aufgehängt. Dort blieb sie trocken und war jederzeit verfügbar. Milchreis plus Zimt und Zucker: Das ist die einzige Zutat, die nicht aus der Region stammt. Die Verwendung von süßem Reis reicht aber schon Generationen zurück. Klassischerweise kommt sie zu den Kirschen und der Sahne direkt auf die Waffel.

Das ist die einzige Zutat, die nicht aus der Region stammt. Die Verwendung von süßem Reis reicht aber schon Generationen zurück. Klassischerweise kommt sie zu den Kirschen und der Sahne direkt auf die Waffel. Wurstplatte:Fast jeder Haushalt im Bergischen Land hielt früher Schweine. Das Schwein wurde mit Essensresten gefüttert und im Winter geschlachtet.

Waffeln: International geliebt - In Schweden ist „Våffeldagen“

Frische Waffeln gibt es im Bergischen Land an vielen Ausflugszielen. Sie sind ein beliebter Snack „auf die Hand“. Doch nicht nur die Solinger lieben ihre Waffeln. In Belgien genießt man die Spezialität rechteckig und dicker als bei uns. Die Amerikaner essen „Waffles“ zum Beispiel mit Ahornsirup, Butter oder Speck. Die Schweden mögen Waffeln so sehr, dass dort am 25. März der „Våffeldagen“ - der Tag der Waffel - gefeiert wird.

