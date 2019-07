Prozess

+ © Archivfoto: Michael Sieber © Archivfoto: Michael Sieber

Zum Geschehen sagten mehrere Zeugen widersprüchlich aus.

Unter massivem Protest des 25 Jahre alten Angeklagten aus Remscheid und seiner Familie hat das Landgericht Wuppertal sein Urteil zu einem gefährlichen Messerangriff am Honsberg verkündet. Der Facharbeiter soll für drei Jahre in Haft. So lautstark verlief die Urteilsverkündung.