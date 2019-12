Arbeiten an der Telefonanlage

Grund für den Ausfall sind Arbeiten an der Telefonanlage.

Die Rufnummer für den Krankentransport, Tel. (0 21 91) 19 222 ist am Dienstag. 17. Dezember, nicht erreichbar. Das teilte am Wochenende die Feuerwehr Remscheid mit. Grund für den Ausfall seien Arbeiten an der Telefonanlage der Remscheider Berufsretter.

Die Feuerwehr wird am 17. Dezember wie bisher auch über die Telefonnummer Tel. 16 24 00 erreichbar sein. Die Notrufnummer Tel. 112 wird von den Wartungsarbeiten nicht betroffen sein. red