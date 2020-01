Kinder lernen, dass auch die Seele krank sein kann

Helft uns helfen

Kinder, deren Eltern psychisch erkrankt sind, erleben oft einen Alltag voller Sorgen und Traurigkeit.

Der RGA unterstützt bei seiner Spendenaktion Helft uns helfen das Netzwerk „Kleine Helden“.

Von Anja Carolina Siebel

Julian Bäcker hat einen Job, bei dem es darauf ankommt, genau zuzuhören. Das ist auch zwischen den Zeilen zu lesen bei den Geschichten, die Kinder ihm erzählen. Der Remscheider ist Sozialpädagoge im Schulverbund Dörpfeld/ Struck in Remscheid.

Als solcher betreut er vor allem Kinder in der sogenannten Schuleingangsphase, jene, die ein wenig mehr Förderbedarf haben als ihre Altersgenossen, noch nicht ganz die schulreife erreicht haben.

„Manche Kinder sind besonders still, andere laut und aggressiv.“

Julian Bäcker, Schulsozialpädagoge

+ © ST Julian Bäcker hört viele Geschichten. „Leider auch manche traurige“, sagt er. Für ihn sei es als Berufseinsteiger erst einmal erschreckend gewesen, zu erleben, in wie vielen Familien es Probleme gebe. Zum Beispiel, weil die Eltern psychisch erkrankt sind oder eine Suchtproblematik haben. „Manchmal bemerken wir ein auffälliges Verhalten der Kinder. Entweder sie sind besonders still oder auffallend laut und aggressiv“, sagt er. Manchmal, und das freue ihn besonders, kommen die Kinder aber auch direkt zu ihm oder einem Vertrauenslehrer, um ihre Geschichte zu erzählen, den Sorgen und Unsicherheiten des Alltags einmal Luft zu machen. „Das zeigt, dass wir schon einen guten Kontakt zu den Kindern aufbauen konnten“, fühlt sich der Schulsozialpädagoge für seine und die Arbeit der Klassenlehrer bestätigt.

Weil das Thema „Psychische Erkrankungen in Familien“ in den Grundschulen immer präsenter sei, habe das Team des Schulverbunde Dörpfeld/ Struck sich bereits weitergebildet. Bei der Erziehungsberatung der Stadt Remscheid absolvierten die Pädagogen eine Fortbildung über psychische Erkrankungen und deren Besonderheiten. „Das hat uns zum einen für unsere Arbeit nochmal gestärkt“, resümiert Julian Bäcker.

Zum anderen entwickelten die Teilnehmer die Idee für ein besonderes Projekt: „Wir möchten den Kindern unserer Schule das Thema psychische Erkrankungen näher bringen, zeigen, dass nicht nur der Körper, sondern auch die Seele erkranken kann und dass das vor allem kein Tabuthema ist.

Experten schätzen, dass allein etwa 3 Millionen Kinder in Deutschland in einer suchtbelasteten Familie leben. Das heißt, jedes sechste Kind ist von Alkohol oder Drogen betroffen, ohne selbst zu konsumieren. „Die Dunkelziffer ist unserer Meinung nach hoch, weil viele Kinder sich nicht trauen, anderen von der Situation in ihrer Familie zu erzählen“, schätzt Julian Bäcker.

Damit Kinder sich trotz dieser Belastung zu lebenstüchtigen Erwachsenen entwickeln können, würden sie fürsorgliche Menschen, die sie unterstützen und stärken, brauchen. Bäcker: „Im Projekt wollen wir mit zwei Puppen Situationen nachspielen, die so oder so ähnlich in betroffenen Familien vorkommen könnten.“ Mit Hilfe der Puppen würden sich Kinder nicht direkt angesprochen fühlen, könnten aber doch einen Bezug herstellen und eventuell Mut fassen, über ihre Sorgen mit einer Vertrauensperson zu sprechen. Aus den Geschichten mit den Puppen sollen zudem Filme entstehen, die dann auch in anderen Grundschulen verwendet werden könnten. „Für die Umsetzung brauchen wir natürlich Materialien, die wir über Spenden finanzieren müssen“, erklärt der Sozialpädagoge. Hier kommt das Netzwerk „Kleine Helden“ ins Spiel, dem der Schulverbund sich angeschlossen hat. „Wir können uns im Netzwerk gegenseitig austauschen, aber eben auch finanziell stärker werden – durch Spenden.“ Die RGA-Leser unterstützen mit ihrer Spende für die Aktion „Helft uns helfen“ dieses Jahr das Netzwerk „Kleine Helden“. Und tragen somit dazu bei, dass die Welt belasteter Kinder ein wenig sorgenfreier werden kann.

SIE SPENDEN FÜR HELFT UNS HELFEN

