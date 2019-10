Kältesauna eröffnet an der Alleestraße

Neueröffnung

+ © Sandra Juhr Die Temperatur wird durch Stickstoff erzeugt. © Sandra Juhr

Drei Minuten bei minus 150 Grad sollen Schmerzen lindern und die Fitness steigern.

Ralf Mantei, Geschäftsführer von „365 Grad“, dem größten Pflegedienstleister in der Region, geht neue Wege: Mit der von ihm neu gegründeten Nice GmbH ermöglicht Mantei als erster Anbieter in Remscheid den Einsatz einer sogenannten Cryosauna. Dabei wird durch gasförmigen Stickstoff die Temperatur in einer Kältekammer auf bis zu minus 150 Grad heruntergeregelt. Wie die Kältesauna funktioniert und bei welchen Beschwerden - außer Schmerzen - sie noch helfen soll, lesen Sie hier.