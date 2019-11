Jahrestag der Pogrome in Remscheid: Jüdische Familie wirbt um Unterstützung

Gedenken

Kehren immer wieder nach Remscheid zu ihren Wurzeln zurück: die Nachkommen der jüdischen Familie Mandelbaum.

Bei einer Gedenkstunde zum 81. Jahrestag der Pogromnacht erhielt der Verein Pferdestall viel Lob für seine Erinnerungs- und Aufklärungsarbeit.

Vor 81 Jahren, in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, setzten organisierte Schlägertrupps jüdische Geschäfte und Gotteshäuser in Brand. Es war der Tag, an dem tausende Juden misshandelt, verhaftet oder getötet wurden. „Nie wieder. Lasst uns zusammen daran arbeiten“, hieß es Samstagabend beim Gedenken an die Verbrechen in der Pogromnacht im alten Pferdestall der Polizei an der Martin-Luther-Straße.