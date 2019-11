Wahl ist knappe Sache

+ © Roland Keusch In der derzeitigen Amtszeit gehören unter anderem Alina Thiel (v.l.), Anja Müller-Reichenbach und Petra Bücheler dem Presbyterium der evangelischen Gemeinde Lüttringhausen an. Für die Wahl im März fand die Gemeinde erst bei der Gemeindeversammlung genügend Kandidaten. © Roland Keusch

Oftmals gibt es nur so viele Kandidaten wie Plätze. Daher wird am 1. März 2020 nicht überall gewählt.

Es war eine ganz knappe Sache bei der evangelischen Kirchengemeinde in Lüttringhausen für die Presbyteriumswahl am 1. März 2020: Zuerst meldeten sich nur elf Kandidaten für die zwölf Presbyterstellen, die nicht von Mitarbeitern und Pfarrern besetzt werden. Lesen Sie hier, was den Gemeinden Sorge bereitet.