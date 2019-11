Ideeller Weihnachtsmarkt in Lennep kann stattfinden

Rettung

Bis zuletzt stand der Markt auf der Kippe, weil sich zu wenige Standbetreiber angemeldet hatten.

Zum dritten Mal richtet die IGR Remscheid den ideellen Weihnachtsmarkt in der Lenneper Altstadt aus. Am Sonntag, 8. Dezember, treten die Rollsportler als Ausrichter der Großveranstaltung auf, die sie 2017 in größter Not übernommen hatten.

Bis zuletzt stand der Markt auf der Kippe, weil sich zu wenige Standbetreiber angemeldet hatten. Bis zum 7. November waren es inklusive der IGR Remscheid nur fünf. Beim Planungstreffen am Dienstagabend konnte IGR-Vorsitzender Georg Feldhoff aber verkünden, dass der Markt am 8. Dezember wie geplant stattfinden kann. Es kamen doch noch 14 Stände zusammen - darunter viele neue Betreiber. Unter anderem im RGA hatte Georg Feldhoff kräftig die Werbetrommel gerührt. Mit Erfolg. gf

