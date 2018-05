Hückeswagen: Remscheider Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Fahrer trug keinen Helm

+ © Symbolfoto: Uli Preuss © Symbolfoto: Uli Preuss

Ein 57-jähriger Fahrradfahrer aus Remscheid hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Sturz auf dem Fahrradweg in Höhe der Ortslage Schnabelsmühle in Hückeswagen schwere Verletzungen zugezogen.

Laut Polizei hatte eine Passantin um 16.10 Uhr den Mann verletzt und ohne Bewusstsein aufgefunden und den Rettungsdienst verständigt. Nach dem Stand der Ermittlungen hatte der 57-Jährige den Fahrradweg in Fahrtrichtung Wermelskirchen befahren und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache.

Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Remscheider hatte bei seiner Fahrt keinen Helm getragen. red

Weitere Blaulicht-Meldungen gibt es hier.