Klassisches liegt bei Brautpaaren im Trend

Hochzeitsmesse

Klassisches liegt für Brautpaare im Trend. Nur das Kleid ist nicht mehr reinweiß. Creme oder Champagner sind die aktuellen Farben.

Knapp 30 Aussteller präsentierten in der Klosterkirche ihr Angebot bei der Hochzeitsmesse.

Das Stichwort hieß „vintage“. Das englische Wort für altmodisch oder klassisch steht für einen Trend, mit dem die Besucher der Remscheider Hochzeitsmesse in der Klosterkirche in Lennep am Sonntag unweigerlich in Kontakt kamen. Präsentiert wurde die Veranstaltung vom Remscheider General-Anzeiger. Auf zwei Etagen waren dieses Mal fast 30 Aussteller vertreten.

