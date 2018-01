Hier wird heute geblitzt

Blitzer

Die Polizei hat für den Freitag Tempokontrollen an bestimmten Straßen angekündigt.

Die Polizei will am Freitag in Remscheid in der Haddenbacher Straße und im Höhenweg blitzen. Auch an anderen Stellen ist jederzeit mit Kontrollen zu rechnen. jhe